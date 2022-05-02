Президент Турции рассказал, когда созвонится с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, переговоры состоятся по телефону на текущей неделе. Об этом сообщают РИА Новости.

Президент Турции надеется, что в Анкаре и Стамбуле предпримут конкретные шаги, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Предыдущий разговор президентов России и Турции состоялся 26 апреля. В ходе него на обсуждение была вынесена ситуация в Мариуполе, усилия российской стороны по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Клинтон предлагал российским лидерам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступить в НАТО. Об этом бывший президент США сам недавно рассказал. Политик отметил, что в 1990-е годы Москва участвовала в программе «Партнерство во имя мира» и в ряде совместных миротворческих миссий, а также заключила Основополагающий акт с НАТО.