Петербург вновь на первом месте по заболеваемости коронавирусом

Петербург сегодня попал на первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 356 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 520 508 местных жителей. При этом 1 481 886 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 357 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 250 человек. Третье место у Татарстана — 208 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний.