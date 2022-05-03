В Ленобласти за сутки подтвердили 91 случай коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 91 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 185 986 случаев ковида. Всего выздоровели 180 978 пациентов, в том числе 72 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 475.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 250 человек. Третье место у Татарстана — 208 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний.