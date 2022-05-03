В России обнаружили 5 466 новых случаев ковида

В России обнаружили 5 466 новых случаев ковида
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 5 466 человек.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 201 074.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 125 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 376 292 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 7 052 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 563 272.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 250 человек. Третье место у Татарстана — 208 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний.

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