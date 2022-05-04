Петербург вновь на первом месте по заболеваемости коронавирусом

Петербург сегодня попал на первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 328 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 520 836 местных жителей. При этом 1 482 215 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 329 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 282 человек. Третье место у Татарстана — 204 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний.