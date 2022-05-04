Коронавирус стал причиной смерти еще 12 петербуржцев

Коронавирус стал причиной смерти еще 12 петербуржцев
Коронавирус продолжает буйствовать на территории Петербурга. Фото: pexels

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 19 летальных исходов за сутки. Далее идет Воронежская область с четырьмя смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксирован ни один случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 537. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 376 421 человек, в том числе 129 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирус повышает риск развития аутоиммунных заболеваний.

новости СПб оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с 2020 года
Дело вдовы расчлененного Энди Картрайта передано суд Петербурга
В Минтрансе РФ опасаются оттока пилотов за границу
В Стрельне загорелась двухкомнатная квартира, есть пострадавший
В России обнаружили 5 тысяч новых случаев ковида
Коронавирус стал причиной смерти еще 12 петербуржцев
В Ленобласти за сутки подтвердили 83 случая коронавируса
Петербург вновь на первом месте по заболеваемости коронавирусом