Из-за разводки моста через Свирь 5 мая закроют трассу «Кола»

В четверг, 5 мая, на федеральной трассе «Кола» ограничат движение транспорта, пока будут разводить мост через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильная дорога будет полностью закрыта на два часа для технического обслуживания моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Мост будет разведен с 11:00 до 13:00. В назначенный час будет проводиться технологическая разводка моста. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что репетиция парада Победы перекроет центр Петербурга 5 мая. С 14:00 до 18:00 для водителей перекроют дороги вокруг Зимнего дворца, Дворцовой площади и Александровского сада.