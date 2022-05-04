Репетиция парада Победы перекроет центр Петербурга 5 мая

В четверг, 5 мая, центр Петербурга частично перекроют для автотранспорта ради масштабной репетиции Парада Победы.

Как сообщил комитет по транспорту, с 14:00 до 18:00 для водителей перекроют дороги вокруг Зимнего дворца, Дворцовой площади и Александровского сада. Во время тренировки военных нельзя будет проехать по участкам набережной Мойки, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцового проезда, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейского проспекта и Невского проспекта.

Напомним, генеральная репетиция Парада Победы пройдет 7 мая с 7:00 до 12:30. На время репетиции также будут перекрываться улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дворцовый мост сменил флаги и нарядился ко Дню Победы. Сейчас мост украшают закреплённые на длинных флагштоках красные полотна, которые связаны с Днем Победы.