Против российских журналистов введены санкции властями Великобритании

За освещение событий на Украине Великобритания ввела санкции в отношении Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и российских журналистов.

Таким образом, появился санкционный список людей, которым запрещен въезд в Великобританию и, кроме того, накладывается заморозка на их банковские счета. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства.

Ограничения коснулись военного корреспондента Евгения Поддубного, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина. Военный корреспондент Александр Коц также оказался в списке. Великобритания наложила ограничения и на МИА «Россия сегодня», ведущего ВГТРК Сергея Брилева, главы «Газпром-медиа» Александра Жарова.

Следующими в запрещенном списке указаны ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, тележурналист Аркадий Мамонтов, писатель Захар Прилепин.

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич тоже оказался под санкциями. Отмечается, что он был внесен в санкционный список Евросоюза, в который вошли и другие руководители крупных российских СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители России столкнулись со сложностями при оплате онлайн-покупок на глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress. Сообщается, что маркетплейс больше не принимает оплату с карт попавших под антироссийские санкции банков РФ.