На проспекте Большевиков ограничено движение от Народной улицы до Дальневосточного проспекта

На проспекте Большевиков ограничено движение от Народной улицы до Дальневосточного проспекта. Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

На проспекте Большевиков ограничено движение от Народной улицы до Дальневосточного проспекта. Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В среду, 4 мая, начались ремонтные работы магистрали Невского района Санкт-Петербурга. Именно поэтому по 21 мая движение по проспекту Большевиков от Народной улицы до Дальневосточного проспекта будет ограничено.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ходе мероприятия предстоит отремонтировать более 5 км асфальтобетонного покрытия.

Ремонт и полное восстановление дорожного полотна планируется завершить до июня.

Также в Невском районе идет ремонт улицы Дыбенко, проспекта Обуховской Обороны. Исключение составляет участок от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на севере Петербурга с 1 и 3 мая вводятся новые ограничения дорожного движения. Так, 1 мая начались работы по реконструкции светофора на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта с улицей Комиссара Смирнова.