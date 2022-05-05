На проспекте Большевиков ограничено движение от Народной улицы до Дальневосточного проспекта

На проспекте Большевиков ограничено движение от Народной улицы до Дальневосточного проспекта
На проспекте Большевиков ограничено движение от Народной улицы до Дальневосточного проспекта. Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В среду, 4 мая, начались ремонтные работы магистрали Невского района Санкт-Петербурга. Именно поэтому по 21 мая движение по проспекту Большевиков от Народной улицы до Дальневосточного проспекта будет ограничено.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ходе мероприятия предстоит отремонтировать более 5 км асфальтобетонного покрытия.

Ремонт и полное восстановление дорожного полотна планируется завершить до июня.

Также в Невском районе идет ремонт улицы Дыбенко, проспекта Обуховской Обороны. Исключение составляет участок от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на севере Петербурга с 1 и 3 мая вводятся новые ограничения дорожного движения. Так, 1 мая начались работы по реконструкции светофора на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта с улицей Комиссара Смирнова.

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