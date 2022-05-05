С 5 мая налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной

Решением налоговой службы Великобритании с 5 мая Московская биржа теряет статус признанной.

Московская биржа с сегодняшнего дня налоговой службой Великобритании лишается статуса признанной, который был получен 5 января 2011 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства.

Отмечается, что статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей. Это нужно, чтобы квалифицировать фондовые рынки. Подчеркивается, что ценные бумаги, которые торгуются на признанных фондовых биржах, пользуются определенными налоговыми льготами.

Так, любые инвестиции, сделанные после 5 мая 2022 года, не будут рассмотрены как инвестиции, которые были сделаны на признанной фондовой бирже. При этом доступ к льготам для действующих инвестиций остается неизменным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за освещение событий на Украине Великобритания ввела санкции в отношении Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, а также российских журналистов.