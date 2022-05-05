Финский производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России

Финский производитель кофе Paulig продал свой завод в России. До этого был анонсирован уход из страны.

Российский завод по обжарке кофе Paulig в Твери был продан решением финского производителя. Теперь новым владельцем юрлица, управляющего предприятием, стал топ-менеджер фирмы-конкурента Milagro, гражданин Индии Викас Сои. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того российское юрлицо, которое специализируется на продаже кофе, чая, какао и пряностей оптом сменило название с «Паулинг Рус» на «Милфудс».

Несмотря на переход завода под управление нового владельца производитель Paulig не предоставила отечественной компании свои бренды и рецепты. Уже в скором времени Paulig исчезнет с российского рынка, подчеркнули в компании.

На переходный период, который может достигать 3 месяцев, финский производитель продолжит поставки зеленого кофе новому владельцу завода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о зависимости от кофе, которая может обернуться нарушением сна, снижением работоспособности, повышенной возбудимостью, приступами изжоги и износом сердца.