За сутки в Северной столице скончалось 12 пациентов с коронавирусом

За сутки в Северной столице скончалось 12 пациентов с коронавирусом. Фото: pixabay

За сутки в Северной столице скончалось 12 пациентов с коронавирусом. Фото: pixabay

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавируса. Город обогнала Москва, где выявлено 19 летальных исходов за сутки. Далее идет Нижегородская область с 5 смертями. В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 1 случай смерти пациента с коронавирусом.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 564. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 376 696 человек, в том числе 136 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир», разработанный компанией «Фармасинтез». Препарат представлен в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой.