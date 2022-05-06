Шестого мая в Пулково отменили 11 рейсов и задержали еще 2 самолета

Шестого мая в Пулково отменили 11 рейсов и задержали еще 2 самолета. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Шестого мая в Пулково отменили 11 рейсов и задержали еще 2 самолета. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пятницу, 6 мая, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются 2 рейса, при этом вовсе отменены 11 самолетов.

На 10:30 из запланированных рейсов уже не состоялось 6. Самолеты не полетели в Симферополь, Геленджик, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар. Еще 5 рейсов не вылетят по расписанию после 10:30 утра. Речь идет о самолете в Франкфурт, Ростов-на-Дону, Симферополь, Москва, Нур-Султан.

Еще два рейса по расписанию вылетят позже запланированного. Так, самолет в Анталью на 13:05 (теперь отправится в 13:30) и рейсе Санкт-Петербург-Пенза на 21:55 (теперь 22:25).

Остальные рейсы должны отправиться в путь согласно расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 мая в Пулково задержались два рейса, при этом вовсе отменились 13 самолетов. По расписанию не были осуществлены рейсы в Ереван, Москву, Симферополь, Геленджик, Ростов-на-Дону и Анапу.