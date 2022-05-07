Петербург на втором месте по заболеваемости коронавирусом

Петербург сегодня попал на второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 357 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 521 906 местных жителей. При этом 1 483 584 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 410 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 387 человек. Третье место у Московской области — 259 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий.