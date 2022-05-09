В Ленинградской области COVID-19 выявили еще у 62 человек за сутки

В Ленинградской области COVID-19 выявили еще у 62 человек за сутки. Фото: pexels

В Ленинградской области COVID-19 выявили еще у 62 человек за сутки. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 62 случая заражения коронавирусом.

О новых случаях заражения сегодня, 9 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 372 случаев ковида. Всего выздоровели 181 833 пациента, в том числе 69 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 477 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 268 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий. При этом стоит помнить, что санитарно-эпидемиологические требования все еще сохранены.