Власти Великобритании ввели 35-процентные пошлины на платину и палладий из России

Власти Великобритании ввели 35-процентные пошлины на платину и палладий из России. Фото: Pixabay

Власти Великобритании ввели 35-процентные пошлины на платину и палладий из России. Фото: Pixabay

Великобритания решила ввести новые повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России, а также из Белоруссии.

Новые меры принимаются в ответ на событий на Украине. Теперь пошлина на платину и палладий из России составит 35%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское правительство.

Отмечается, что 35-процентный тариф коснется российского импорта на сумму 1,4 миллиарда фунтов. Таким образом, им будет облагаться и импорт химикатов, платины и палладия. Общий объем российского импорта и британского экспорта в России, в отношении которого введены повышенные пошлины, при этом, достигнет 4 миллиардов фунтов.

По новым ограничениям, готовящиеся нововведения на экспорт британских товаров в Россию, будут касаться товаров на 250 миллионов фунтов в «наиболее зависящих от поставок из Соединенного Королевства отраслях российской экономики».

Ранее gazeta.sob.ru писала, что с 5 мая решением налоговой службы Великобритании Московская биржа потеряла статус признанной.