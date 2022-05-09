Медики обеспокоены появлением неизвестного уничтожающего детскую печень вируса

Врачами из Европейского Союза и Соединенных Штатов выявлены случаи тяжелого поражения печени у детей в следствии заражения неизвестным вирусом.

На настоящий момент во Всемирной организации здравоохранения говорят о 228 случаях заражения в 20 странах, а также даже гибели одного ребенка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Reuters. В стадии расследования на данный момент находятся около 50 случаев инфицирования.

Отмечается, что заболевание длится недолго и протекает нетяжело. Исключением могут стать случаи, когда у детей ослаблен иммунитет. Вирусолог из Школы медицины имени Джеффри Чеа при Университете Монаш в Малайзии, доктор Винод Баласубраманиам заявил, что если причина этих случаев действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит.

Сообщается, что впервые случаи инфицирования детей заметили в Великобритании. К концу апреля в стране было 145 заболевших. При этом вирус подхватывают чаще дети до 16 лет.

Характерные симптомы вируса: боли в животе, диарея и тошнота, редко повышение температуры тела. По признакам заболевание похоже на гастроэнтерит. Одной из причин, по которым может появиться вирус в организме, — последствия перенесенного COVID-19, считают эксперты.

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