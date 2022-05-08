Иммунолог Крючков заявил о начале нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России

Иммунолог Крючков заявил о начале нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России
Вспышки коронавируса возможны в мае и июне. Фото: Pixabay

Иммунолог Николай Крючков предупредил россиян о начале нового витка пандемии COVID-19 в России.

Специалист заявил в беседе с радио Sputnik, статистика по заболеваемости коронавирусом говорит о начале нового всплеска распространения COVID-19 в крупных городах России. В целом по стране вспышки коронавируса возможны в мае и июне.

«Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном», — заявил Крючков.

По словам иммунолога, признаки новой волны коронавируса можно отследить по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций. Он добавил, что эти всплески могут быть незаметны, поскольку медики фиксируют далеко не все новые случаи COVID-19 из-за недостаточного объема ПЦР-тестирования в стране.

Он считает, что Россия может столкнуться с более масштабным подъемом заболеваемости осенью 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий.

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