Из Ладожского озера выловили тело человека

В Ладожском озере обнаружили погибшего человека. Сегодня, 9 мая, спасатели достали тело из воды.

Сообщение о том, что в Ладожском озере в районе бухты Петрокрепость замечено тело человека, поступило спасателям поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург вчера, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сегодня, 9 мая, проведя поисковые работы, спасатели действительно обнаружили погибшего, доставили тело на берег и передали сотрудникам полиции.

В настоящий момент детали и другие подробности произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Лахденпохском районе Карелии продолжаются поиски троих петербургских туристов. Еще 30 апреля они отправились из посёлка Вятиккя с байдаркой на Ладожское озеро. Последний раз на связь с родственниками пропавшие выходили около 13:46 третьего мая.