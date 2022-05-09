Стало известно, почему не состоялась воздушная часть парада Победы в Москве

Стало известно, почему не состоялась воздушная часть парада Победы в Москве. Фото: pixabay

Стало известно, почему не состоялась воздушная часть парада Победы в Москве. Фото: pixabay

В Гидрометцентре рассказали, почему не состоялась воздушная часть парада Победы, прошедшего утром на Красной площади в Москве.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что всему причиной сильная облачность в районах восточнее и юго-восточнее столицы, откуда должна была взлетать авиация. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт отметил, что над самой Москвой облака, действительно, разогнали, и обстановка позволяла провести воздушную часть парада, но вот к юго-востоку, востоку и в других регионах оказалась очень сложная ситуация.

По словам Вильфанда, наблюдалось мощное облакообразование, нижняя граница облаков — 200 м. Специалист подчеркнул, что это именно те районы, откуда должна была взлетать авиация.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице в связи с погодными условиями воздушную часть парада Победы также решили отменить.