Все станции метрополитена Петербурга вернулись к обычному режиму работы

Все станции метрополитена Петербурга вернулись к обычному режиму работы
Все станции метрополитена Петербурга вернулись к обычному режиму работы. Фото: Baltphoto

В полночь 10 мая руководство петербургского метрополитена сняло все ограничения на передвижения пассажиров по метро, действовавших 9 мая сразу на нескольких станциях.

Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена все станции сейчас работают в штатном режиме. До этого ограничения на вход и выход пассажиров в связи с празднованием Дня Победы действовали сразу на нескольких станциях.

В праздничный день, 9 мая, ограничения на функционирование действовали на станциях «Горьковская», «Сенная площадь», «Адмиралтейская», «Невский проспект», «Площадь Восстания», «Петроградская», а также «Площадь Александра Невского».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера днем станция метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге вернулась к обычному режиму работы, но после снова закрывалась в 19:00. Также движение на ней было ограничено утром 9 мая.

ГУП "Петербургский метрополитен" метро новости СПб транспорт


 

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Все станции метрополитена Петербурга вернулись к обычному режиму работы