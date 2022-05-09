В Петербурге станция метро «Адмиралтейская» работает в обычном режиме

Станция метро «Адмиралтейская» вернулась к обычному режиму работы. Следующее ограничение для пассажиров ожидается на 19 часов вечера.

Еще сегодня утром станция метро «Адмиралтейская» была ограничена на вход из-за увеличения пассажиропотока в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Станция вернулась к штатному режиму работы в 11:55. Сейчас вход и выход пассажиров осуществляется без изменений, но в 19:00 до 21:00 «Адмиралтейская» будет открыта только на выход.

Также на час сегодня с 14:30 до 15:30 закроется станция метро «Маяковская». В это же время пассажиры не смогут попасть в первый вестибюль станции «Площадь Восстания». Станция метро «Площадь Александра Невского» будет доступна только на выход с 14:00 до 15:30. «Горьковская» не будет пускать, но будет выпускать пассажиров с 20:20 до 21:00.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в городе до особого распоряжения с утра закрыли первый вестибюль станции метро «Невский проспект».