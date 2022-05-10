Второй день посмотреть расписание рейсов через онлайн-табло Пулково невозможно

Второй день посмотреть расписание рейсов через онлайн-табло Пулково невозможно. Фото: Baltphoto

Второй день посмотреть расписание рейсов через онлайн-табло Пулково невозможно. Фото: Baltphoto

Утром 10 мая онлайн-табло Пулково так и не заработало. О проблемах стало известно еще вчера, 9 мая, около 8 часов утра.

Раздел вылета и прилета рейсов не доступны на сайте аэропорта Пулково. При попытке посмотреть расписание самолетов, можно столкнуться с надписью, где указывается «ведение технических работ».

За уточнением информации о рейсах пассажиров просят обращаться в авиакомпании или колл-центр Пулково. На сайте также принесли извинения за доставленные неудобства, но время, когда разделы сайта снова начнут работать, пока не называли.