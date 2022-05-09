Из Петербурга в Москву рейс отложили из-за угрозы взрыва

Из Петербурга в Москву рейс отложили из-за угрозы взрыва
Из Петербурга в Москву рейс отложили из-за угрозы взрыва. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 9 мая, из Санкт-Петербурга в Москву задерживается вылет самолета, что связано с сообщением в экстренные службы.

Рейс «Петербург» — «Москва » должен был отправиться в 13:50 по московскому времени, но был вынужденно перенесен. Предположительно, поступило сообщение об угрозе взрыва воздушного судна. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что пассажиров самолета оперативно высадили, борт проверяют. Ориентировочно, вылет состоится около 16:00 часов.

Также сегодня на сайте аэропорта «Пулково» наблюдается сбои. При попытке посмотреть онлайн-табло на вылет или прилет пользователь сталкивается с сообщением следующего характера: «На сайте ведутся технические работы. В связи с этим онлайн-табло временно не доступно». Администрация сайта просит прощения за причиненные неудобства.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера, 7 мая, в петербургском аэропорту Пулково были отменены восемь авиарейсов.

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