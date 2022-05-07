В Пулково в субботу отменили восемь рейсов

В субботу, 7 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены восемь авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Симферополь, Геленджик, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. Вице-губернатор Максим Соколов сообщил, что строительство нового терминала Пулково начнется только после того, как пассажиропоток восстановится до прежних показателей — 20 миллионов пассажиров в год. В настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком.