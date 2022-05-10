С 20 мая Израиль не будет требовать обязательный ПЦР-тест при прибытии в страну

С 20 мая Израиль не будет требовать обязательный ПЦР-тест при прибытии в страну. Фото: pixabay

С 20 мая Израиль не будет требовать обязательный ПЦР-тест при прибытии в страну. Фото: pixabay

На фоне снижения заболевания коронавирусной инфекцией власти Израиля приняли решение отменить обязательный ПЦР-тест при въезде в страну.

Нововведение будет действовать с 20 мая. Таким образом, пассажиры, которые приземляются в израильском аэропорту Бен-Гурион больше не должны будут проходить обязательное ПЦР-тестирование. Об этом сообщает ТАСС.

Также, начиная с 10 мая, вылетающим в Израиль иностранным гражданам будет достаточно предъявить перед посадкой в самолёт результат теста на антиген, который необходимо сделать за сутки до вылета. ПЦР-тест при этом предъявлять будет не нужно. Для въезда в Израиль также нужно оформить медстраховку, покрывающую лечение от коронавируса, и заполнить декларацию о въезде в течение 48 часов или в течение 10 дней перед пересечением сухопутной границы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Таиланд с 1 апреля отменил обязательный ПЦР-тест на COVIVD-19 за 72 часа до вылета из иностранного аэропорта.