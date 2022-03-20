Таиланд отменит ПЦР-тесты на COVID для привитых туристов

Таиланд отменит ПЦР-тесты на COVID для привитых туристов
Таиланд отменит ПЦР-тесты за 72 часа до вылета для иностранных туристов с 1 апреля. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Таиланд с 1 апреля отменяет обязательный ПЦР-тест на COVIVD-19 за 72 часа до вылета из иностранного аэропорта. Об этом заявил официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Тхависин Висануйотхин.

Так, со следующего месяца все прибывающие в королевство путешественники больше не должны предъявлять результаты ПЦР-теста.

Как сообщил ТАСС, также снижается срок обязательного карантина с десяти до пяти дней вне зависимости. Статус вакцинации при этом не учитывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стремительно снижается смертность от коронавируса. 19 марта стало известно, что показатель летальности от COVID-19 уменьшился до 495. Менее пятисот смертей от коронавируса за сутки впервые зафиксировано с 21 июня прошлого года.

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