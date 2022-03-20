В России стремительно снижается смертность от коронавируса

В России стремительно снижается смертность от коронавируса
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В России зафиксировали стремительное снижение показателя смертности от коронавирусной инфекции.

Так, 19 марта стало известно, что показатель летальности от COVID-19 уменьшился до 495. Менее пятисот смертей от коронавируса за сутки впервые зафиксировано с 21 июня прошлого года. При этом число госпитализаций снизилось на 17,2%.

Стремительное снижение темпов заболеваемости и смертности наблюдается в России уже две недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач перечислил отличительные симптомы стелс-омикрона.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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