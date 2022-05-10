Валерий Радаев, возглавлявший Саратовскую область на протяжении 10 лет, уходит в отставку

Валерий Радаев, возглавлявший Саратовскую область на протяжении 10 лет, уходит в отставку. Фото: пресс-служба Администрации президента России

Валерий Радаев, возглавлявший Саратовскую область на протяжении 10 лет, уходит в отставку. Фото: пресс-служба Администрации президента России

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который возглавлял регион в течение 10 лет, принял решение уйти в отставку.

Глава Саратовской области Валерий Радаев решил не выдвигать свою кандидатуру на очередной срок. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Радаева, он планирует сосредоточиться на другом направлении работы, поэтому на в приближающейся избирательной кампании принимать участие не будет. Он выразил благодарность жителям Саратовской области за совместную работу и поддержку, а также президента России Владимира Путина — за доверие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Кировской области Игорь Васильев подает в отставку. Глава региона поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу. По словам Васильева, решение об отставке обосновано тем, что приближается окончание срока его полномочий.