В России обнаружили 4,1 тысячи новых случаев ковида

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 102 человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 241 329.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 98 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 377 248 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 5 043 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 619 414.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 217 человек. Третье место у Татарстана — 193 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в реанимациях «красных зон» находятся более 200 петербуржцев.