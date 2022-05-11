McDonald’s может вернуться в Россию под другим брендом

McDonald's может вернуться на российский рынок под новым брендом. Фото: pixabay

McDonald's может вернуться на российский рынок под новым брендом. Фото: pixabay

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» (McDonald’s) может возобновить работу в России, но под новым брендом.

По данным «Известий«, окончательное решение о возвращении в Россию в компании пока не приняли, но обсуждения об этом уже идут. Один из собеседников издания отметил, что этот вопрос уже «пора решать». По его словам, «Макдоналдс» хочет сохранить средства, вложенные в развитие сети в России.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил, что работа под новым брендом будет более выгодной. Франчайзинг-партнеры сети, если она сменит бренд, будут меньше платить за использование имени зарубежной компании.

Напомним, уходя из России, «Макдоналдс» сохранил все рабочие места. Сотрудникам компании по-прежнему выплачивают зарплату.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Макдоналдс» задумался о возвращении в Россию.