McDonald’s может вернуться в Россию под другим брендом

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» (McDonald’s) может возобновить работу в России, но под новым брендом.
По данным «Известий«, окончательное решение о возвращении в Россию в компании пока не приняли, но обсуждения об этом уже идут. Один из собеседников издания отметил, что этот вопрос уже «пора решать». По его словам, «Макдоналдс» хочет сохранить средства, вложенные в развитие сети в России.
Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил, что работа под новым брендом будет более выгодной. Франчайзинг-партнеры сети, если она сменит бренд, будут меньше платить за использование имени зарубежной компании.
Напомним, уходя из России, «Макдоналдс» сохранил все рабочие места. Сотрудникам компании по-прежнему выплачивают зарплату.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Макдоналдс» задумался о возвращении в Россию.