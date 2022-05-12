«Лукойл» выкупит российские заправки и завод Shell

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"Лукойл" выкупит 100-процентную долю в ООО "Шелл нефть". Фото: unsplash

«Лукойл» купит компанию «Шелл нефть», которая владеет российской сетью автозаправок Shell и заводом смазочных материалов в РФ.

Как сообщает «Лукойл», компания подписала соглашение с «дочками» Shell о приобретении 100-процентной доли в ООО «Шелл нефть». В собственность «Лукойла» по итогам сделки перейдут 411 автозаправочных станций Shell и завод смазочных материалов в Торжке под Тверью.

Сделка по продаже активов «Шелл нефть» будет завершена после ее утверждения в Федеральной антимонопольной службе. В Shell рассчитывают, что это произойдет в 2022 году.

В Shell также отметили, что более 350 сотрудников сохранят трудовые отношения с новым владельцем компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после ухода из России Shell потеряла 3,9 миллиарда долларов.

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