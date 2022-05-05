После ухода из России Shell потеряла 3,9 миллиарда долларов

По итогам первого квартала англо-нидерландская группа энергетических и нефтехимических компаний Shell рассказала, что после ухода из России потеряла 3,9 млрд рублей.

Об убытках Shell стало известно из финансовой отчетности компании. О решении уйти из совместных с «Газпромом» и «Газпром нефтью» предприятий, а также прекратить участие в проекте газопровода «Северный поток — 2» Shell сообщила в конце февраля 2022 года.

РИА Новости отмечают, что уже в начале апреля Shell рассчитывала, что потеряет в связи с этим в интервале 4-5 миллиардов долларов. Кроме того, компания объявляет об изменениях в управлении «Сахалина-2».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что финская проектная компания Fennovoima приняла решение на расторжение контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Конкретные причины при этом названы не были.