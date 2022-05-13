За сутки Петербург спустился на 2 место по заболеваемости COVID-19

За сутки Петербург спустился на 2 место по заболеваемости COVID-19. Фото: pexels

За сутки Петербург спустился на 2 место по заболеваемости COVID-19. Фото: pexels

Санкт-Петербург сегодня попал на 2 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 337 петербуржца сдали положительный тест на COVID-19 за последние сутки. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 1 523 862 местных жителей. При этом 1 486 201 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 549 за последние сутки.

По числу заразившихся за день среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место, а вот Москва в антирейтинге сегодня стала первой, — там коронавирус выявили еще у 474 человек. Третье место у Краснодарского края — 206 новых ковид-зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Петербурге снизился до 60%.