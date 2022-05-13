В Ленобласти коронавирус сразил 76 человек за сутки

В Ленобласти коронавирус сразил 76 человек за сутки. Фото: Pixabay

В Ленобласти коронавирус сразил 76 человек за сутки. Фото: Pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 76 случаев заражения коронавирусом.

О новых случаях заражения сегодня, 13 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 704 случаев коронавируса. Всего выздоровели 182 243 пациента, в том числе 154 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 478 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 474 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Северной столице снизился до 60%.