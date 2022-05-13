За неделю клещи атаковали почти 900 петербуржцев

К врачам стали массово поступать жители Петербурга, столкнувшиеся с клещами. В общей сложности почти 900 человек пришли в медицинские учреждения, чтобы избавиться от насекомых.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на территории Петербурга укусы получили в 77 случаях. Лидерами по распространению клещей стали Курортный район (где 17 укушенных человек), Пушкинский (где 16 укушенных человек), Выборгский (где 10 укушенных человек) и Приморский (где 9 укушенных человек).

Всего с 6 по 12 мая к врачам с укусами клещей обратились 879 человек, в том числе 281 ребёнок.

В черте города Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года пострадало 133 человека. Сейчас по укусам клещей лидирует Пушкинский район — 42 человека, Курортный район — 19, Выборгский и Приморский районы — по 14.

В этот период на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита было исследовано 614 клещей. Как выяснилось, один из тестов оказался положительным. Ещё 144 теста подтвердили наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Жители Северной столицы за вторые майские праздники привились против клещевого энцефалита в составе 1 288 человек, в числе них 369 детей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге с приходом весны активизировались клещи. Особую опасность они представляют не только для людей, но и для животных.