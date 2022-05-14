Еще 73 жителя Ленобласти подхватили коронавирус за последние сутки

Еще 73 жителя Ленобласти подхватили коронавирус за последние сутки
Еще 73 жителя Ленобласти подхватили коронавирус за последние сутки. Фото: pexels

За последние сутки в Ленинградской области зафиксированы 73 случая заражения коронавирусом.

О новых случаях заражения сегодня, 14 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 777 случаев ковида. Всего выздоровели 182 375 пациентов, в том числе 132 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 478 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 402 человек. Третье место у Московской области — 246 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вспышка «неизвестной лихорадки» в КНДР может быть коронавирусной инфекцией, считает эксперт, ведь в случае, если болезнь сопровождается лихорадкой, то речь, вероятнее всего, идет об инфекционном заболевании.

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Еще 73 жителя Ленобласти подхватили коронавирус за последние сутки