Московская биржа может добавить арабские дирхамы в список валют, доступных для торгов

Московская биржа может добавить арабские дирхамы в список валют, доступных для торгов. Фото: Pixabay

Московская биржа может добавить арабские дирхамы в список валют, доступных для торгов. Фото: Pixabay

На фоне санкций Запада Московская биржа задумалась о том, чтобы расширить список валют, доступных для торгов.

Так, Московская биржа может запустить торги арабскими дирхамами. Об этом рассказал РБК со ссылкой на источники с финансового рынка.

Дирхамы являются денежной единицей Объединенных Арабских Эмиратов. Так как представители этой страны на фоне санкций Запада проявляют все большую заинтересованность в российском бизнесе, эту валюту рассматривают как потенциально возможную в торгах. Правда, пока торги парой дирхам — рубль на отечественных биржах пока не идут. Кроме того, вероятны торги узбекским сумом и армянским драмом.

На Московской бирже сегодня есть возможность обменять рубль в общей сложности на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские контрмеры в ответ на введенные против нее санкции западных стран нанесли доллару серьезный удар, в связи с чем изменилось его положение в международной финансовой системе.