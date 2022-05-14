В АКРА назвали страны, которые могут получить выгоду от введения в РФ параллельного импорта

В АКРА назвали страны, которые могут получить выгоду от введения в РФ параллельного импорта. Фото: unsplash

В АКРА назвали страны, которые могут получить выгоду от введения в РФ параллельного импорта. Фото: unsplash

Руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова заявила, что от введения параллельного импорта в России могут выиграть некоторые государства.

Аналитик подчеркнула, что рост импорта будет поспособствует снижению темпов роста цен в экономике, ограничению укрепления рубля, а также росту товарооборота со странами, через которые будет осуществляться параллельный импорт.

Так, по ее мнению, на руку такой расклад Турции, Казахстану, Китаю и Армении. Об этом сообщают РИА Новости.

По мнению Анисимовой, параллельный импорт в РФ поможет избежать дефицита из-за снижения запасов товаров, а цены, в свою очередь, повысятся из-за увеличения транзакционных издержек, в том числе цен на транспорт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению западных аналитиков, российский рубль является лучшей мировой валютой. На фоне сложившейся ситуации касательно санкций Запада его курс не рушится, а наоборот, — растет.