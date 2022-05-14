Мясников объяснил, что может значить увеличение лимфоузлов, и как это связано с раком

Мясников объяснил, что может значить увеличение лимфоузлов, и как это связано с раком
Мясников объяснил, что может значить увеличение лимфоузлов, и как это связано с раком. Фото: кадр из передачи "Доктор Мясников"

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что может значить увеличение лимфоузлов.

Эксперт отметил, что подобный симптом также характерен и для рака. Об этом специалист рассказал в эфире программы «Доктор Мясников».

Известно, что лимфоузлы — это своего рода барьер, защищающий организм от вирусов и бактерий. Они располагаются в разных местах, включая затылок и место рядом с челюстью. Мясников предупредил, что здоровый лимфоузел должен быть мягким и подвижным.

По мнению специалиста, увеличение лимфоузлов может быть связано с развитием онкологических заболеваний. Также такой симптом характерен для пациентов, страдающих от СПИДа, туберкулеза, мононуклеоза и бартонеллеза. Врач заметил, что при заражении инфекциями, в лимфоузлах ощущается боль при их прощупывании. Однако при наличии онкологических заболеваний болезненные ощущения отсутствуют.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что диетолог Маргарита Королева рассказала о вредных напитках, которые медленно разрушают кости.

Александр Мясников врач онкологическое заболевание рак Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Астронавты НАСА сообщили о трудностях из-за антироссийских санкций
Министерство торговли Индии запретило экспорт пшеницы из-за скачков цен
Мясников объяснил, что может значить увеличение лимфоузлов, и как это ...
В АКРА назвали страны, которые могут получить выгоду от введения в РФ ...
Эксперты назвали рубль лучшей мировой валютой и рассказали о настоящей ...
В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян
В Германии заявили, что страна сможет пережить зиму без российского газа
Саули Ниинисте и Владимир Путин по телефону обсудили намерение Финляндии ...