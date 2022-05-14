Мясников объяснил, что может значить увеличение лимфоузлов, и как это связано с раком

По мнению специалиста, увеличение лимфоузлов может быть связано с развитием онкологических заболеваний. Также такой симптом характерен для пациентов, страдающих от СПИДа, туберкулеза, мононуклеоза и бартонеллеза. Врач заметил, что при заражении инфекциями, в лимфоузлах ощущается боль при их прощупывании. Однако при наличии онкологических заболеваний болезненные ощущения отсутствуют.

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