Мясников объяснил, что может значить увеличение лимфоузлов, и как это связано с раком

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что может значить увеличение лимфоузлов.
Эксперт отметил, что подобный симптом также характерен и для рака. Об этом специалист рассказал в эфире программы «Доктор Мясников».
Известно, что лимфоузлы — это своего рода барьер, защищающий организм от вирусов и бактерий. Они располагаются в разных местах, включая затылок и место рядом с челюстью. Мясников предупредил, что здоровый лимфоузел должен быть мягким и подвижным.
По мнению специалиста, увеличение лимфоузлов может быть связано с развитием онкологических заболеваний. Также такой симптом характерен для пациентов, страдающих от СПИДа, туберкулеза, мононуклеоза и бартонеллеза. Врач заметил, что при заражении инфекциями, в лимфоузлах ощущается боль при их прощупывании. Однако при наличии онкологических заболеваний болезненные ощущения отсутствуют.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что диетолог Маргарита Королева рассказала о вредных напитках, которые медленно разрушают кости.