Министерство торговли Индии запретило экспорт пшеницы из-за скачков цен

Министерство торговли Индии запретило экспорт пшеницы из-за скачков цен
Министерство торговли Индии запретило экспорт пшеницы из-за скачков цен. Фото: pixabay

Индия приняла решение запретить экспорт пшеницы, чтобы удержать контроль над внутренним рынком.

Министерство торговли Индии запретила экспорт пшеницы на фоне скачка мировых цен. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами», — отмечается в заявлении.

При этом допускается, что экспорт будет разрешен в тех случаях, когда безотзывные аккредитивные письма по ним были выпущены до 13 мая, а также по просьбе правительств соседних государств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что от введения параллельного импорта в России могут выиграть некоторые государства, считает руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

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