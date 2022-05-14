Министерство торговли Индии запретило экспорт пшеницы из-за скачков цен

Индия приняла решение запретить экспорт пшеницы, чтобы удержать контроль над внутренним рынком.

Министерство торговли Индии запретила экспорт пшеницы на фоне скачка мировых цен. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами», — отмечается в заявлении.

При этом допускается, что экспорт будет разрешен в тех случаях, когда безотзывные аккредитивные письма по ним были выпущены до 13 мая, а также по просьбе правительств соседних государств.

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