В России обнаружили почти 5 тысяч новых случаев ковида

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 956 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 260 293.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 99 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 377 670 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 6 200 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 647 179.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 335 человек. Третье место у Московской области — 244 новых ковид-пациента.

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