Стрелок убил 10 человек в супермаркете в штате Нью-Йорк

При стрельбе в американском штате Нью-Йорк погибли 10 человек.

Стрельба произошла в супермаркете города Буффало. Как сообщает местное издание Buffalo News, 18-летний стрелок убил из автоматической винтовки 10 человек и ранил троих. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Стрелявший американец задержан. По версии правоохранителей, он устроил нападение на почве расовой ненависти — из 13 жертв стрельбы 11 были афроамериканцами, а сам стрелок — белый.

Преступник был одет в камуфляжную одежду, каску и бронежилет. Он вел прямую трансляцию в соцсетях во время нападения.

Как сообщает AP, задержанному грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в США неизвестный устроил стрельбу в институте.