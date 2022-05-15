Женщина на «Солярисе» сбила школьницу, переходившую дорогу в Шушарах

Женщина на &#171;Солярисе&#187; сбила школьницу, переходившую дорогу в Шушарах
Школьницу сбили на пешеходном переходе. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП в Шушарах, в котором пострадала 16-летняя школьница.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла вечером напротив дома №40/1 по Колпинскому шоссе. Автомобиль «Хендай Солярис» сбил ученицу 10 класса, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Девушка госпитализирована в больницу с повреждением связок голеностопного сустава и осаднением голени. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

За рулем иномарки была 24-летняя девушка из Колпино. За последний год она 13 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Сейчас правоохранители выясняют, какой сигнал светофора был на пешеходном переходе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сбитый самокатчиком мальчик у «Газпром Арены» госпитализирован с разрывом почки.

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