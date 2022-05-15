Сбитый самокатчиком мальчик у «Газпром Арены» госпитализирован с разрывом почки

На Крестовском острове шестилетний мальчик получил тяжелые травмы при столкновении с самокатчиком.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне около 19:40 у стадиона «Газпром Арена». Десятиклассник из Твери на электросамокате сбил шестилетнего мальчика, катавшегося на роликах. Оба получили травмы.

16-летнего подростка забрали в детскую больницу с ссадинами коленей и ушибом правого локтя, а ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии: с тупой травмой живота и разрывом почки пятой степени.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДПС задержала пьяного подростка на каршеринге в Петербурге. Несовершеннолетнего водителя забрали в отдел полиции, где на него составили административные протоколы.