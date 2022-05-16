В Ленобласти за сутки подтвердили 61 случай коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 903 случая ковида. Всего выздоровели 182 593 пациента, в том числе 103 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 479.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 288 человек. Третье место у Татарстана — 184 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт предположил, что «неизвестная лихорадка» в Северной Корее — это коронавирус.