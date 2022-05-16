В Петербурге от коронавируса умерли еще 10 человек

В Петербурге от коронавируса умерли еще 10 человек
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 18 летальных исходов за сутки. Далее идет Челябинская область с четырьмя смертями. В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован один случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 687. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 377 759 человек, в том числе 89 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт предположил, что «неизвестная лихорадка» в Северной Корее — это коронавирус.

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