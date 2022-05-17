За сутки в Ленинградской области выявили еще 63 заболевших COVID-19

В Ленобласти за последние сутки зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом.

О новых случаях заражения и смертей от COVID-19 сегодня, 17 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 966 случая ковида. Всего выздоровели 182 656 пациента, в том числе 63 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 479 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 212 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение в Роспотребнадзор с предложением отмены обязательного масочного режима в городе. За последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала на 40,6%.