После пожара на Большой Разночинной обнаружили труп со львом на плече

После пожара на Большой Разночинной обнаружили труп со львом на плече
После пожара на Большой Разночинной обнаружили труп со львом на плече. Фото: pixabay

Вчера вечером, 16 мая, в Петроградском районе произошел пожар на чердаке жилого дома, где после произошедшего обнаружили труп неизвестного мужчины.

Сообщение о возгорании на улице Большая Разночинная, 7 поступило в экстренные службы около 19:14. Спасатели в составе 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава выехали на место происшествия.

По прибытию выяснилось, что в жилом доме горит чердак на площади 25 квадратных метров. Локализовать пожар удалось в 20:09. Как стало известно Gazeta.SPB, после инцидента в обгоревшем состоянии на чердаке был обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 35 лет с татуировкой льва на левом плече.

Труп направили в морг для установки точной причины смерти. Все детали происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 12-летний мальчик был обнаружен недалеко от магазина с признаками отравления газа из газового баллона для заправки зажигалок.

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