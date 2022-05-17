После пожара на Большой Разночинной обнаружили труп со львом на плече

После пожара на Большой Разночинной обнаружили труп со львом на плече. Фото: pixabay

После пожара на Большой Разночинной обнаружили труп со львом на плече. Фото: pixabay

Вчера вечером, 16 мая, в Петроградском районе произошел пожар на чердаке жилого дома, где после произошедшего обнаружили труп неизвестного мужчины.

Сообщение о возгорании на улице Большая Разночинная, 7 поступило в экстренные службы около 19:14. Спасатели в составе 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава выехали на место происшествия.

По прибытию выяснилось, что в жилом доме горит чердак на площади 25 квадратных метров. Локализовать пожар удалось в 20:09. Как стало известно Gazeta.SPB, после инцидента в обгоревшем состоянии на чердаке был обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 35 лет с татуировкой льва на левом плече.

Труп направили в морг для установки точной причины смерти. Все детали происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга 12-летний мальчик был обнаружен недалеко от магазина с признаками отравления газа из газового баллона для заправки зажигалок.